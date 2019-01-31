В опросе ВЦИОМ среди россиян выявили, что невозможно честно вести бизнес в России

ВЦИОМ в России провели опрос среди граждан, в котором главным вопросом был - «Возможно ли в России вести честную бизнес-деятельность?». По итогам опроса статисты выявили, что большинство российских граждан считают это невозможным. Однако, они нормально относятся к предпринимателям.

Только 6% жителей России счтиают предпринимателей мошенниками и плохими людьми, а 89% думают абсолютно иначе. В исследовании можно наблюдать постепенный рост отношений россиян с предпринимателями, в сравнении с 2009 годом процент довольных увеличился на 10%. А количество негативных отзывов сократилось на 7%.

Но, как считают 62% опрошенных респондентов, ведение «честной игры» совсем невозможно на территории нашей страны. А 32% считают, что это очень даже возможно. В сравнении с опросом 2007 года, в России жители начали думать оптимистичнее. Ведь в опросе того года процент делился на 69% - недоверчивых и 21% - доверяющих.

Однако, в нашей стране есть и определённые препятствия в открытии своего бизнеса. Из слова опрошенных граждан можно сказать, что причинами являются высокие налоги, большое количество документов для оформления, большие затраты финансов, коррупция, административные преграды, отсутствие начального капитала, а также практически полное отсутствие поддержки правительства страны.

Также изменился процент людей, имеющих свой бизнес. Допустим, если в 1991 году своё дело было только у 2% людей, которые были опрошены, то к 2013 году процент вырос на 11 единиц. А к нынешнему году число возросло ещё на 10%.

Процент людей, которые хотели бы начать своё дело в 2016 году составлял 34% и в этот процент в основном входили люди с возрастом 45-49 лет, а также жители Санкт-Петербурга и Москвы.

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что «особенно ярко позитивный тренд (в отношении россиян к предпринимательству как к профессии) характеризует отношение россиян к малому и среднему бизнесу».

«Вероятно, надежды на помощь и поддержку государства в нынешних условиях настолько ослабли, что развитие предпринимательства видится не таким уж фантастичным способом улучшения экономической ситуации в стране», — добавил он.



