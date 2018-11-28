Обоюдное желание уступить дорогу: пользователи рассказали, какие добрые поступки жутко раздражают

Оказалось, не любой добрый поступок может вызывать положительные эмоции. От некоторых остается только раздражение. Пользователи заявили, что особенно их бесит, когда поздравляют с Днем святого Валентина.

На популярном форуме Reddit граждане со всего мира решили обсудить, какие добрые дела или знаки внимания, с которыми они когда-либо сталкивались, были им неприятны. Результаты оказались неожиданными. Одним из самых популярных ответов стал следующий: обоюдное желание уступить дорогу. Причем, по словам людей, это касается не только отношений между автомобилистом и пешеходом, но и между двумя пешеходами.

Среди ответов также было недоумение относительно того, зачем человеку компания, если он ест в одиночестве. Или некоторые также указали, что раздражаются, когда люди, выражая сочувствие в связи с тяжелой ситуацией, пытаются рассказывать свои истории.

По поводу Дня святого Валентина также высказывались довольно многие: ««Хуже знания, что ты никого не привлекаешь, только осознание того, что тебя кто-то жалеет». Помимо этого, пользователи пожаловались на излишние расспросы коллег о том, как провели выходные. А также многим жутко не нравятся чрезмерно болтливые люди, у которых просто хотелось спросить дорогу. Один из комментаторов рассказал личную историю. Он вынужден ходить с тростью. И больше всего его раздражает жалость, которую он ежедневно получает от людей, стремящихся помочь ему перейти через дорогу.

На первый взгляд, эти поступки совсем безобидны. Да и вряд ли кто-то намеренно преследует цель задеть человека. Однако доброта тоже может выйти боком.