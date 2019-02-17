Эксперты назвали самые популярные подарки ко Дню защитника Отечества

Разнообразные гаджеты – лидер среди самых популярных подарков ко Дню защитника Отечества. К данному выводу пришел телеканал RT, оставив ссылкой на пресс-службу оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Эксперты проанализировали потребительское поведения российских граждан и подвели итоги, сделав вывод о том, какие подарки являются самыми актуальными в день 23 февраля. Итак, как было сказано выше, рейтинг возглавили всяческие современные гаджеты. Число приобретения которых составляет 37% по сравнению с 2018 годом. В список широко распространенных в самых различных сферах устройств, вошли: беспроводные наушники, игровые консоли и смартфоны.

Вторую строчку занимает одежда. Известно, что самой распространенной покупкой являются брюки, джинсы и свитера. По сравнению с прошлым годом, статистика приобретения одежды возросла на 11%.

Товары из категории «Авторемонт и запчасти» занимают третье место, после них идут охотничьи и рыболовные аксессуары, к примеру - это всяческие накладки, перчатки, термобелье, комбинезоны, а также патроны.

И только покупки в сегменте «Рестораны и бары» за год занимают все те же позиции. К ним относятся такие товары, как: кофе, пиво и закуски и конечно же какие-либо вина.

Дмитрий Батюшенков - директор по управлению продуктами «Платформа ОФД» решил подвести итог, в котором зафиксировал, что в 2019 году при приобретении подарков, все больший акцент был поставлен на практичных категориях товарах. В частности, Батюшенков подчеркнул приобретение гаджетов, а также предметов одежды и обуви.