Интернет на работе в личных целях: опрос выявил статистику использования среди россиян

Сегодня, 07:41 \\ Общество

Опрос среди россиян позволил выявить статистику использования Интернета на работе, которое осуществляется в личных целях. Исследование было проведено специалистами HeadHunter.

 Исследование, в рамках которого были произведен опрос шести с половиной тысячи россиян-соискателей работы, проводилось с 30 января по 10 февраля. Результаты позволили выявить статистику, которая показала, сколько сотрудников в процентном соотношении использует Интернет на работе в личных целях.

25% вообще не используют Интернет на работе, чтобы удовлетворить личные интересы. 33% используют его для отвлечения редко. 29% решают личные интересы посредством Интернета на работе время от времени. 13% не скрывают, что часто пользуются Всемирной сетью на рабочем месте.

Реже всего используют Интернет на работе в личных целях россияне, которые являются представителями рабочего персонала или же транспортной сферы.

Среди тех, кто пользуется на работе в собственных интересах таким ресурсом как Интернет, преимущественно преследуют цель – прочитать новости или книгу (54%) или проверить социальные сети (50%).

При этом 64% работающих россиян отметили, что на их работе не запрещено пользоваться Интернетом в личных целях. Об этом информирует издание «РИА Новости».

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Автор - Мария Титова
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