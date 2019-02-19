Пушистая принцесса: Наследницей многомиллионного состояния кутюрье Лагерфельда может стать его кошка

Наследницей многомиллионного состояния легендарного немецкого модельера модного дома Chanel Карла Лагерфельда может стать его пушистая любимица Шупетт.

О наследнице 85-летнего кутюрье, скончавшегося 19 февраля, заговорила газета Le Figaro. Сообщается, что о своей единственной наследнице Лагерфельд говорил ещё в 2015 году, отмечая, что тот, кто возьмём на себя обязанности по заботе о Шупетт, не будет ни в чём нуждаться. Кроме того, модельер признавался, что кошка стала «центром» его мира. Однако, как отмечает издание, кошка могла бы получить состояние своего именитого хозяина по законам Германии, так как кутюрье был её гражданином, но Лагерфельд проживал во Франции, где животное не может стать наследником после смерти своего хозяина. Автор статьи добавил, что Лагерфельд наверняка предвидел это и создал фонд для своей любимицы или выбрал нового «опекуна», которого и прописал бы в завещании.

Как известно, легенда мира моды завёл кошку в 2011 году. Модельер души не чаял в своей «пушистой принцессе», поэтому окружил её невероятной заботой и вниманием. Так, Лагерфельд написал о Шупетт книгу, зарегистрировал в социальных сетях, а также помог «заработать» порядка €3 млн за счёт участия в фотосессиях. В личном распоряжении кошки были три горничные и свой самолёт, позволяющий прилетать к хозяину в любое время.

Шуппет стала знаменита, у неё появились свои поклонники и более сотни тысяч подписчиков в социальных сетях, которые очень беспокоятся о её состоянии после потери любимого хозяина и выражают соболезнования.

«Ты будешь скучать по твоему папочке. Кто еще подарит тебе такую любовь?!» - пишут Шупетт её поклонники.