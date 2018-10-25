В Новосибирском зоопарке белая медведица Герда родила двоих медвежат

Из-за суеверия сотрудники зоопарка не раскрывали появление медвежат на свет около двух месяцев.

11 декабря в Новосибирском зоопарке имени Р. Шило белая медведица Герда родила двоих медвежат. Зоологи, работающие с Гердой, боялись сглазить малышей, поэтому решили первое время не разглашать радостное событие. Во время рождения никого из людей рядом не было, однако роды были запечатлены на видеокамеры, поэтому процесс все равно был под контролем.

Интересное положение медведицы Герды долгое время не раскрывало еще и потому, что медведица является довольно сложным видом в плане содержания потомства, а также такие особи очень редко совершают соития не на свободе. Однако медведица Герда является исключением: ранее она уже была мамой дважды.

Как рассказывают зоологи, для белой медведицы характерно долгое пребывание в берлоге, начиная с последних дней перед родами. Так же поступила и Герда в Новосибирском зоопарке: она уединилась со своими медвежатами, обходясь без корма. Зоологи отмечают, что такое поведение является нормой, никто из сотрудников зоопарка не мешает медведице проводить с медвежатами столько времени, сколько нужно. Герда изредка выходит из берлоги, но большую часть времени отдает медвежатам, которые недавно смогли открыть глаза. Детеныши еще не осмотрены специалистом, соответственно их пол и имена еще не определены.

Зоологи переживают за здоровье медвежат белой медведицы Герды. Они обеспечили медвежьей семье уют и полный покой, чтобы исключить любое вредное воздействие человека на медвежат в первые месяцы их жизни.