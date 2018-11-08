На клинику Елены Малышевой наложили штраф 100 тыс. рублей за нарушения

Согласно решению суда, несмотря на устранение обнаруженных нарушений, владелец клиники все равно несет административное наказание.

На клинику Елены Малышевой наложили административный штраф в размере 100 тыс. рублей за нарушения, касающиеся проведения процедур пластической хирургии. Росздравнадзор осуществил проверку в московских частных клиниках и выяснил, что в медицинском центре Елены Малышевой пластический хирург не имеет в своем распоряжении требуемого оборудования. Также, рабочий стаж одного из хирургов меньше, чем требуется. Решение вынесено в Арбитражном суде столицы

В клинике Елены Малышевой найдено множество нестыковок и нарушений. Что касается оборудования пластического хирурга, на его рабочем месте отсутствовали кушетка, ростомер, тонометр, перевязочный стол, шкаф, где должны храниться медицинская документация, малый хирургический набор, холодильник, весы, бестеневая лампа и негатоскоп. В клинике Малышевой также работает пластический хирург, у которого рабочий стаж меньше, чем требуется для осуществления хирургической деятельности.

Медицинскую технику клиники Малышевой также проверил Росздравнадзор. Из 102 единиц требованиям технического обслуживания соответствуют только 2. В некоторых кабинетах не оказалось нужных медицинских изделий при анестезии и реанимации. Также, в медицинском центре Малышевой не велся журнал по заседаниям и решениям врачебной комиссии.

Клиника известной телеведущей Малышевой заплатит штраф 100 тыс. рублей за нарушения, которые не касаются жизни и здоровья пациентов, и не могут никак им навредить. В заявлении Елены Малышевой сказано, что все найденные нарушения уже исправлены. Однако выплатить штраф все же придется.

Ранее Елена Малышева в интервью Басте поведала о тяжелом недуге своего отца, который также был врачом.