На клинику Елены Малышевой наложили штраф 100 тыс. рублей за нарушения

Сегодня, 17:40 \\ Общество

Согласно решению суда, несмотря на устранение обнаруженных нарушений, владелец клиники все равно несет административное наказание.

 На клинику Елены Малышевой наложили административный штраф в размере 100 тыс. рублей за нарушения, касающиеся проведения процедур пластической хирургии. Росздравнадзор осуществил проверку в московских частных клиниках и выяснил, что в медицинском центре Елены Малышевой пластический хирург не имеет в своем распоряжении требуемого оборудования. Также, рабочий стаж одного из хирургов меньше, чем требуется. Решение вынесено в Арбитражном суде столицы

В клинике Елены Малышевой найдено множество нестыковок и нарушений. Что касается оборудования пластического хирурга, на его рабочем месте отсутствовали кушетка, ростомер, тонометр, перевязочный стол, шкаф, где должны храниться медицинская документация, малый хирургический набор, холодильник, весы, бестеневая лампа и негатоскоп. В клинике Малышевой также работает пластический хирург, у которого рабочий стаж меньше, чем требуется для осуществления хирургической деятельности.

Медицинскую технику клиники Малышевой также проверил Росздравнадзор. Из 102 единиц требованиям технического обслуживания соответствуют только 2. В некоторых кабинетах не оказалось нужных медицинских изделий при анестезии и реанимации. Также, в медицинском центре Малышевой не велся журнал по заседаниям и решениям врачебной комиссии.

Клиника известной телеведущей Малышевой заплатит штраф 100 тыс. рублей за нарушения, которые не касаются жизни и здоровья пациентов, и не могут никак им навредить. В заявлении Елены Малышевой сказано, что все найденные нарушения уже исправлены. Однако выплатить штраф все же придется.

Ранее Елена Малышева в интервью Басте поведала о тяжелом недуге своего отца, который также был врачом.

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Автор - София Волкова
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