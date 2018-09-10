В министерстве сравнили, сколько россиян обращалось, чтобы изменить имя, данное при рождении. Оказалось, за последний год их стало больше на несколько тысяч.

В Минюсте отметили частую смену имен у россиян. Там подсчитали, сколько за последние годы поступило актов о смене имени. Сообщается, что за прошлый год на территории России зарегистрировано 87 тысяч 574 акта против 85 тысяч 818 актов за 2017 год.

Министерство юстиции заметило, что с каждый годом этот показатель становится все больше. В 2016 году граждане России изменили «родное» имя 82 тысячи 943 раза, а годом ранее – 81 тысячу 229 раз.

Также, Минюст рассказал о снижении количества людей в России, которые готовы официально оформить отношения в ЗАГСе. Их количество также уменьшилось. Отечественный писатель и председатель совета Института демографии Юрий Крупнов связывает это с тем, что нынешнее поколение, достигшее брачного возраста, были рождены в 90-е годы, когда была низкая рождаемость. Соответственно, сегодняшняя статистика говорит лишь о малом количестве людей, родившихся в конце прошлого века.