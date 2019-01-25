Англичанка спутала украшение 6 века с детской конфетой

Сегодня, 12:34 \\ Общество

41-летняя жительница Великобритании нашла в поле древнюю золотую подвеску, которую ошибочно причислила к шоколадной монетке.

 Англичанка Рэйчел Картер, которая в свободное время любит заниматься поиском предметов старины с металлоискателем, нашла уникальный артефакт в поле графства Кент. Это была золотая подвеска, датированная 6 веком нашей эры. Медальон, которому около 1500 лет, сохранился настолько, что женщина отнесла его к шоколадной монете, оставленной детьми. Данная информация опубликована на страницах издания Daily Mail.

В свой обычный выходной день, 41-летняя Рэйчел Картер вместе с мужем решила отправиться в Кент, чтобы поискать в поле какие-нибудь интересные предметы при помощи металлоискателя. Через какое-то время агрегат издал звук, означающий, что какой-то металлический предмет находится близко к поверхности земли. Женщина копнула место рукой, и на глубине около 10 сантиметров нашла блестящий кулон. Он был настолько ярким, что Рэйчел определила находку, как сувенирный шоколад в форме монетки. Однако выяснилось, что подвеска действительно сделана из золота. Когда находка попала к специалистам, они смогли вычислить ее возраст. Медальон 6 века отправят в музей, а возле него поставят табличку с именем Рэйчел Картер.

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Автор - Антон Словацкий
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