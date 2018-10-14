В Совфеде предложили закрывать супермаркеты в выходные дни

Сегодня, 11:55 \\ Общество

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре выступил с инициативой по ограничению работы крупных супермаркетов в выходные дни.

Членом комитета Совфеда, предложившим ввести ограничения на работы крупных супермаркетов в воскресенье и субботу, является Алексей Кондратьев. Как сообщает агентство «Москва», выступая с данной инициативой, сенатор сослался на западные страны, в которых супермаркеты перестают работать в пятничный вечер, а возвращаются к работе в понедельник. По его мнению, России следует взять пример с этих западных стран и ввести точно такие же ограничения.

Чиновник отметил, что эти меры никак не повлияют на россиян, так как те всегда могут купить нужные продукты в небольших магазинах и торговых точках.

В настоящий момент неизвестно, как отреагировали на данную инициативу другие члены Совета Федерации, однако негативная реакция россиян оказалась вполне предсказуемой и объяснимой. Также многие задались вопросом, чем же именно сенатор объясняет необходимость принятия таких мер.

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