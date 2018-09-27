Пермских школьниц полгода не допускают к урокам из-за отсутствия пробы Манту

Родители девочек сделали современный тест, заменяющий Манту, но в гимназии с этим не согласны.

В одной из пермских гимназий разгорелся скандал. Две ученицы почти шесть месяцев не могут учиться, потому что руководство гимназии запрещает пускать их на занятия. Главной причиной такого решения директора учебного заведения стал отказ родителей девочек от общепринятой пробы Манту. Вместо устаревшего метода проверки на туберкулез, семья сделала современный универсальный тест T-spot, который стоит 6 тысяч рублей за человека. Законодательство допускает такой вариант. Тест показал, что ученица 3 класса и ее сестра из 9 класса - здоровы. Данная информация сообщается на канале Mash.

Несмотря на хорошие результаты теста T-spot, директор гимназии запретил пускать девочек в учебное заведение, пока они не сделают пробу Манту. По словам руководства, они не могут рисковать другими учениками, ведь родители не приносят справку от педиатра. Альтернативный анализ в гимназии посчитали не действительным. Первое время девочкам отправляли задания по электронной почте, но позже перестали это делать. Недавно 9-классницу не допустили к экзаменам.