Уральского рабочего уволили с завода после акции на Красной площади

Сегодня, 11:15 \\ Общество

Простой рабочий завода «Форэс» Рустам Корелин из города Сухой Лог Свердловской области в центре Москвы устроил акцию по поводу низких зарплат, после чего лишился работы.

 

По словам самого Корелина, об увольнении с предприятия он узнал 18 февраля от председателя профсоюза, которому вручили уведомление о расторжение трудового договора с Корелиным на основании статьи 81 Трудового кодекса (неоднократное неисполнение трудовых обязанностей работником без уважительных причин) и наличия дисциплинарных взысканий. Ранее он уже получал за грубые нарушения дисциплины два взыскания. Корелин в это время находился в Екатеринбурге на сессии.

Сам Корелин считает, что его уволили с предприятия в связи с его активисткой деятельности. Мужчина 17 и 18 января стоял у Кремля и Белого дома с требованием повысить зарплаты рабочим завода. После этого инцидента 31 января московский суд оштрафовал Корелина на 10 тысяч рублей за несогласованную акцию в центре Москвы. Ранее у сотрудника произошел конфликт с руководством завода и именно по его инициативе проводились проверки на предприятии.

Рустам Корелин готов обжаловать данное увольнение в суде, так как считает, что нарушений он не совершал, а их ему приписали.

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