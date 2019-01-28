Эксперты: Россияне стали реже заключать браки

С 2013 года по 2018, количество заключаемых браков в России упало на 21%, об этом сообщается в данных предоставленных Министерством юстиции Российской Федерации.

По статистике, на 2018 год было заключено 967 056 браков – это на порядок меньше, чем было в 2013 году, в то время 1 226 353 пар официально подтвердили свой союз. С каждым годом процент падает, таким образом в 2017 году - 1 049 224 пар россиян заключили брак, а уже в 2018 году показатель упал на 8%.

Однако есть и положительная статистика, количество разводов уменьшилось. В 2013 году было зафиксировано 696 688 разводов, а уже в 2018 этот показатель понизился на 12% и составил - 613 042 в год.

Юрий Крупнов - председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития утверждает, что причиной сокращения количества браков в стране являются демографические причины. Председатель объяснил, что нынешнее молодое поколение, условно 20-30 лет, были рождены в лихие 90-е годы. Это произошло именно тогда, когда был колоссальный провал по рождаемости. Из этого следует вывод, что на сегодняшний день самих молодых людей, просто на просто физически меньше.

Известно, что на данный момент множество людей мигрирует из стран ближнего зарубежья в Россию.