Скончался герой популярно фотографии 1945 года «Поцелуй на Таймс-сквер»

Ветеран американских ВМС Джордж Мендонса, а также участник всемирно известной фотографии 1945 года «День победы над Японией на Таймс-сквер» скончался в США. Об этом сообщил телеканал NBC News, предоставив ссылку на дочь Мендонсы.

Она рассказала СМИ о том, что Джордж Мендонса умер 17 февраля в воскресенье, в доме для престарелых в городе Мидлтаун (Род-Айленд). Со слов дочери, ее отец долгое время страдал от острой сердечной недостаточности. 19 февраля ему могло исполниться 96 лет, однако он не дожил всего лишь два дня.

Фотография «День победы над Японией на Таймс-сквер», была снята Альфредом Эйзенштадтом и скорее всего является одной из самых знаковых фотографий о Второй мировой войне. Снимок получил неблагоприятную славу, сразу после того, как был опубликован в Love Magazine, практически мгновенно превратившись в культурный символ того времени. Со слов Эйзенштадта выходит, что матрос хватал каждую женщину, которая проходила мимо и тут же целовал ее. Это происходило до того момента, как он нашел свою медсестру.

С момента публикации фотографии, многие дамы пытались утверждать, что это именно они были на том самом снимке, поскольку личности героев не были указаны. Однако после того, как личность Джорджа Мендонса была подтверждена путем сопоставления его шрамов и татуировок, имя красавицы тут же стало известно. Ей оказалась Грета Фридман.

Ветеран говорил, что фотография была сделана во время его похода с женой Ритой в кино. Ее можно заметить на заднем плане. Осуждение поступка Мендонса зашкаливало, однако его жена утверждала, что в снимке нет ничего такого, что было бы противозаконно.

«Он очень гордился своей службой, фотографией и тем, какой смысл она несла. Всегда, даже очень много лет спустя, эта фотография оставалась важной частью его жизни", — рассказала его дочь Шарон.