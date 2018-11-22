Российские таксофоны оборудуют мигалками и сиренами

Сегодня, 09:37 \\ Общество

В Минкомсвязи нашли применение старым таксофонам, которые не демонтировали в свое время.

 В Министерстве связи Российской Федерации родилась идея, позволяющая задействовать таксофоны, которые до сих пор можно встретить в некоторых уголках российских городов. В ведомстве предложили переоборудовать данные аппараты под средства массового оповещения в случае бедствия или ЧС. Для финансирования данного проекта предлагается использовать резерв, наполняемый операторами связи. При этом в руководстве Минкомсвязи хотят отказаться от финансирования точек массового доступа в интернет, так как, по их мнению, это не актуально на сегодняшний день. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Всего, по данным министерства, на территории России рассредоточены 148 тысяч таксофонов. В «Ростелекоме» рассказали, что во многих населенных пунктах страны, таксофон остается единственным средством связи. Представители Россвязи согласны на расширение функционала данных аппаратов. Предлагается оборудовать их проблесковыми маячками, сиреной и голосовым оповещением на случай ЧС. Эксперты утверждают, что данная идея появилась еще в 2013 году, но от нее на время отказались, так как эти изменения требуют финансовых затрат. Во многих городах средства массового оповещения работают и так.

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Автор - Антон Словацкий
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