Российские таксофоны оборудуют мигалками и сиренами

В Минкомсвязи нашли применение старым таксофонам, которые не демонтировали в свое время.

В Министерстве связи Российской Федерации родилась идея, позволяющая задействовать таксофоны, которые до сих пор можно встретить в некоторых уголках российских городов. В ведомстве предложили переоборудовать данные аппараты под средства массового оповещения в случае бедствия или ЧС. Для финансирования данного проекта предлагается использовать резерв, наполняемый операторами связи. При этом в руководстве Минкомсвязи хотят отказаться от финансирования точек массового доступа в интернет, так как, по их мнению, это не актуально на сегодняшний день. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Всего, по данным министерства, на территории России рассредоточены 148 тысяч таксофонов. В «Ростелекоме» рассказали, что во многих населенных пунктах страны, таксофон остается единственным средством связи. Представители Россвязи согласны на расширение функционала данных аппаратов. Предлагается оборудовать их проблесковыми маячками, сиреной и голосовым оповещением на случай ЧС. Эксперты утверждают, что данная идея появилась еще в 2013 году, но от нее на время отказались, так как эти изменения требуют финансовых затрат. Во многих городах средства массового оповещения работают и так.