Имитация отдыха: пользователи соцсетей начали притворяться, что они в отпуске

Ролики с хештегом "как притвориться, что ты в самолете" набирают популярность. В одной из китайских соцсетей их посмотрели около 27 миллионов человек.

Издание The Sun сообщает, что основная хитрость заключается в том, чтобы имитировать обстановку. Например, чаще всего пользователи создают вокруг себя самолет. Причем делают они это с помощью самых обыкновенных предметов быта. Некоторые не просто выкладывают фотографии, а даже снимают целые видеоролики, притворяясь, что в отпуске.

Более того, большинство этих роликов со звуком, который тоже образован благодаря имитации. Например, многие накладывают голос плачущего ребенка или разговоры людей, чтобы достоверность пребывания в общественном месте была больше. Если дело касается имитации интерьера самолета, то достаточно просто найти предмет, который сможет заменить окно самолета, например.

Интересно, что только лишь часть граждан демонстрируют после таких роликов, что они на самом деле у себя дома, а не на отдыхе, и все это было просто шуткой. Подобные короткие ролики стали очень популярными и продолжают интересовать все больший круг людей, вовлекая их в искусство имитации. Более того, у подобных фотографий и видео уже сформировались собственные правила. Например, согласно одному их них, нельзя использовать фотошоп.

Так, в одном из таких видео парень снял своего пса, закрепив на шее ободок от унитаза. Фоном стал обычный телевизор с панорамными видами из окна самолета. Еще один креативный «путешественник» поставил стул рядом с окном, чтобы имитировать иллюминатор.