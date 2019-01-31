"Народ будет делать то, что ему скажут": Лоза раскрыл секрет популярности Пугачевой и Киркорова

Накануне "Левада-центр" представил результаты опроса россиян относительно популярности отечественных артистов. Юрий Лоза объяснил успех Пугачевой и Киркорова просто: кого показывают по телевизору, того и любят.

Согласно проведенному опросу, любимыми исполнителями россиян являются Филипп Киркоров, Алла Пугачёва и Стас Михайлов. Помимо этого, нужно было указать жанр любимой музыки. Большинство российских граждан выбрали поп.

По словам Юрия Лозы здесь нет ничего удивительного. Он уверен, что «если Лозу не показывают по телевидению, ну, просто категорически, то меня, конечно, никто не будет приглашать». Артист полагает, что популярность и успех строится на том, насколько часто музыканты появляются перед глазами публики: ««Будет с утра до ночи Киркоров будете Киркорова любить, приглашать на корпоративы». Вот и весь секрет популярности.

Лоза уверен, что вкусы людей в настоящее время формирует именно телевидение: «Народ будет делать то, что ему скажут». Он считает, что не будут самостоятельно искать то, что им нужно. Более того, композитор заявил, что совершенно ничего не изменится, по крайней мере, в ближайшее время, поскольку механизм приносит деньги, поэтому его и используют. И пока этот способ является источником дохода, его не отменят. Он отметил, что тех, кто стоит за рулем медиасистемы, мнение и предпочтения граждан интересует в последнюю очередь.