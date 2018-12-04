Жителей Нового Уренгоя возмутило предложение похоронного бюро воспользоваться их услугами вновь

Сегодня, 08:36 \\ Общество

Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа возмутил «издевательский призыв» похоронного бюро возвращаться к ним за ритуальными услугами снова.

Широкую огласку ситуация с одной неосторожной надписью на чеке похоронной конторы получила благодаря жительнице Нового Уренгоя, родственник которой обратился за ритуальными услугами в бюро. Как рассказала женщина изданию НУР24, услуги бюро понадобились сыну её покойной родственницы. Именно молодой человек после оплаты услуг обратил внимание на самую последнюю строчку чека, в которой бюро призывало клиентов «приходить снова». Молодой человек расценил это как издевательство над горем людей, которые недавно потеряли своих близких. Поэтому женщина и решила придать огласке этот возмутительный поступок фирмы.

Директор похоронного бюро Юрий Шабанин утверждает, что фирма работает уже 2 года и ещё ни один клиент не жаловался на эту надпись. Более того, сами сотрудники впервые обратили на неё внимание за всё время работы и недоумевают, как надпись могла оказаться на их чеках. Шабанин попросил прощения у всех клиентов и сообщил, что бюро в короткие сроки уберет эту фразу со своих чеков.

Стоит отметить, что многие россияне восприняли шумиху, поднятую вокруг похоронного бюро, с юмором и не стали искать в данной ситуации вины сотрудников.

«Ну, а что? Люди смертны. Если все устроило, то может и придут ещё кого хоронить. Ничего личного, просто бизнес!»

«Карту постоянного клиента дают?»

«У них и накопительные скидки, наверное, есть. Акция такая - принеси друга!».

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