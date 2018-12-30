Жители Москвы выбрали имя для новорожденной на ВДНХ овечки

Пользователям социальных сетей предлагалось принять участие в выборе имени для овечки, появившейся на свет несколько недель назад.

Москвичи определились с именем новорожденной на «Городской ферме» ВДНХ овечки. Голосование в соцсетях показало, что треть пользователей предложила имя Любаша. Представители ВДНХ рассказали, что в опросе приняли участие около трех тысяч человек. Всего на суд пользователей было представлено пять имен: Любаша, Венера, Агапи, Мирабель и Амура. Все имена связаны с любовью. Об этом сообщает официальный портал московской мэрии.

Овечка Любаша родилась накануне Дня всех влюбленных, поэтому все предложенные имена имели общую тему. На ВДНХ рассказали, что весной возле ее вольера будет установлена специальная табличка. Ягненок сейчас стремительно набирает вес. Он уже перевалил за три килограмма. Овечку уже начинают подкармливать растительной пищей. Внешность Любаша позаимствовала у своего отца Елисея – длинношерстного эльдибаевского черного барана. Сотрудники «Городской фермы» говорят, что, несмотря на черный цвет, мордочку Любаша унаследовала от мамы Долли. Посмотреть на нее можно ежедневно, кроме понедельника.