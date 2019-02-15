Курчатовский ДК в Москве стал памятником архитектуры

В Доме культуры «Курчатовского института» выступали многие известные советские деятели искусства, включая Владимира Высоцкого.

Дом культуры Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» попал в список региональных объектов культурного наследия. Здание было построено в 1949 году, под руководством известного архитектора Алексея Щусева. На сегодняшний день ДК имеет название «Дом ученых им. Анатолия Александрова». В стиле постройки преобладает советский монументальный классицизм, получивший распространение в середине прошлого века. Курчатовский ДК представляет собой двухэтажную постройку, с большими окнами и колонами на входе. Данная информация сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам руководителя Департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова, Дом культуры «Курчатовского института» сохранил свой исторический облик до наших дней. Четыре колонны на входе являлись одним из самых узнаваемых архитектурных элементов того времени. «Стоит отметить, что не только здание сохранило прежний вид, но и сквер вокруг ДК не менялся с момента основания», - добавил Алексей Емельянов. Курчатовский ДК знаменит, прежде всего, своими именитыми гостями. В свое время на его сцене выступали многие советские артисты и деятели искусства. Здесь проходили концерты Беллы Ахмадулиной, Владимира Высоцкого и многих других звезд той эпохи.