Александр Друзь едет в США после скандала с подкупом

Сегодня, 07:16 \\ Общество

Известный участник интеллектуальных игр, знаток игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь намерен ехать в Соединённые Штаты на фоне разразившегося вокруг него скандала.

Как сообщает «Московский комсомолец», один из главных российских знатоков «Что? Где? Когда?» планирует уехать в Калифорнию на презентацию своей новой детской книги «Эня, Томас и другие». При этом, по словам организаторов презентации, скандал, разразившийся вокруг Друзя и главного редактора «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера не оказал никакого влияния на запланированное мероприятие. Помимо презентации книги Друзь должен будет провести мастер-класс по системе воспитания детей в семьях.

Стоит отметить, что дочь магистра «Что? Где? Когда?» считает, что в разгоревшемся скандале нет ничего особенного, а его инициаторов назвала «клеветниками и завистниками».

Шумиха вокруг шоу «Кто хочет стать миллионером?» поднялась из-за главного редактора программы, который публично обвинил Друзя в мошенничестве и подкупе с целью выведать правильные ответы на вопросы. Однако Друзь заявил, что инициатором сделки выступил именно Илья Бер, которому он просто подыграл. В результате оба участника скандала оказались отстранены от участия в телепередачах.

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