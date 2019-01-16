Британская журналистка назвала Москву – «городом, утратившим душу»

Дженис Тернер британская журналистка написала статью для The Times. В ней она назвала Москву «городом, утратившим душу». При этом конкретной аргументации утверждения приведено не было.

В своей статье под заглавием «Москва – сверкающий город, утративший душу» Дженис Тернер описывает свои впечатления от поездки в столицу России. Журналистка начала с упоминания о том, что до этого в последний раз была в Москве в 1988 году. Поэтому изменившийся колорит ей есть с чем сравнить.

Статья жительницы Великобритании посвящена трем главным микроисториям: балет, аэропорт, кошки. О том, как это характеризует Москву, как город, который утратил душу, журналистка не сообщает.

Тернер рассказала о том, как она присутствовала на тренировках артистов балета Большого театра. Но ее не впечатлил этот процесс. По ее мнению, время можно было бы тратить более эффективно, вместо того, чтобы повторять каждый день элементарные основы типа: «первая позиция, вторая позиция, плие…».

Следующая история коснулась московского аэропорта «Шереметьево». Там журналистку попросили закрыть молнию на прозрачном пакете с маникюрными принадлежностями до конца. Тернер не поняла, как это может стать угрозой для перелета.

Третья история была связана с тем, журналистка попыталась взять кошку из приюта Москвы. Но сотрудницы организации были очень требовательны и не допускали того, чтобы животное кормили дешевым кормом.

Также британская журналистка отметила такие факты: вместо продуктовых очередей в Москве повсюду прочно обосновались дорогие бутики люксовых брендов, а вместо бабушек-вахтеров везде поставили металлодетекторы.

По мнению Тернер, Москва внешне преобразилась в лучшую сторону, но утратила душу.