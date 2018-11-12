ТОП городов России с самой дешевой шаурмой назвали эксперты

Сегодня, 04:50 \\ Общество

Эксперты консалтинговой компании «Стрелка» назвали ТОП городов России с самой дешевой шаурмой. Исследование было проведено в рамках выявления наиболее привлекательных городов для жизни студентов и выпускников вузов.

 По мнению инициаторов исследования, одним из любимых продуктов питания молодежи является шаурма. Поэтому ее стоимость учитывалась при составлении рейтинга привлекательности городов России.

Эксперты выяснили, что стоимость лакомства может значительно варьироваться в разных регионах страны. Отличия цен на шаурму может отличаться почти в три раза.

В ТОП городов Росси с самой дешевой шаурмой вошли: Волжский и Грозный, Киров и Махачкала, а также Тольятти. Зарегистрированный ценовой рекорд составил – 87 рублей за одну шаурму. Дешевле этой стоимости эксперты не обнаружили.

Также был составлен и обратный ТОП – года с самой дорогой шаурмой. В антирейтенге оказался Владикавказ – средняя стоимость блюда в лаваше составляет 167 рублей. В Якутске лакомство можно приобрести за 181 рубль, в Салехарде – 183 рубля. Еще дороже шаурма обойдется жителям Южно-Сахалинска – 206 рублей. Лидером ТОПа стал Нарьян-Мар: одну шаурму в этом российском городе можно приобрести за 245 рублей.

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Автор - Мария Титова
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