Лучшее место в самолете выявил опытный путешественник

Джон Бурфитт, опытный путешественник и колумнист издания Escape, выявил лучшее место в самолете. О результате своих наблюдений он рассказал в своей статье.

Бурфитт рассказал, что в силу того, что много путешествует, ему часто приходится летать на самолетах. Но приятных эмоций это не вызывает.

Журналист-путешественник до сих пор с ужасом вспоминает перелет из Сиднея в Лос-Анджелес. Тогда весь полет пассажир сзади пинал его спинку кресла. Бурфитт обратился к девушке, которая мешала его спокойствию, и вежливо попросил быть аккуратнее. В ответ он услышал равнодушный ответ: «ничего не могу обещать». Стюардессы также ничем не могли помочь.

И это не первый подобный случай. То же самое происходило и ранее. Тогда путешественник обратил внимание на людей в конце салона самолета. Они выглядели отдохнувшими. И тогда Бурфитт понял, что те места, которые все считают худшими, на самом деле лучшие.

По мнению опытного путешественника, на местах в конце самолета никто не пнет в спинку кресла, доставляя тебе неудобства. А если это место у иллюминатора, то и в проходе никто задевать не будет, и можно опереться на стену и комфортно спать.

В зависимости от конфигурации салона, в самолете может быть несколько таких мест. Сам Бурфитт предпочитает даже менять даты перелетов для того, чтобы заполучить то самое лучшее место.

Путешественник также отметил, что вопреки распространенному мнению, в большинстве случаев спинки кресел на последних рядах самолетов откидываются. А тем, кому мешает стук дверей в туалет, эксперт посоветовал пользоваться берушами или наушниками с шумоподавлением.