В автобусах Подмосковья появилась бесплатная мобильная библиотека

Известно, что мобильная библиотека появилась в транспорте компании «Мострансавто». Пассажиры смогут с помощью QR-кода получить доступ к литературе на своем смартфоне.

Официальные представители руководства компании сообщают, что 150 автобусов уже оборудованы специальными плакатами, на которые нанесен код. При помощи этого кода, поднеся мобильный телефон, граждане смогут наслаждаться в поездке классическими произведениями литературы как российских, так и зарубежных авторов.

До конца года планируется оснастить такими постерами все автобусы Московской области. В настоящее время общественный транспорт с QR-кодами следуют по городам Шатура, Подольск, Павловский Посад, Чехов, Дмитров, Можайск, Долгопрудный, Волоколамск, Истра и Орехово-Зуево. Генеральный директор "Мострансавто" Владислав Мурашов заявил, что собрание подобрано очень универсально. При формировании учитывались различные предпочтения, чтобы каждый пассажир мог выбрать себе то, что ему больше подходит. Также, по его мнению, это нововведение будет интересным для иностранных гостей Подмосковья.

Напомним, ранее стало известно, что по Москве курсировал тематический поезд. На нем были размещены QR-коды, с помощью которых граждане получали возможность ознакомиться с историей Московского центрального кольца.