142 кг за полгода: самый тяжелый человек Китая сбросил почти половину своего веса за 6 месяцев

Известно, что Ван Хаонань весил 334 кг. Ему удалось встать на путь победы над избыточным весом. За короткий срок он потерял огромное количество килограмм. Все благодаря проведенной операции, контролю над питанием и физическим нагрузкам.

Молодому человеку из Китая всего 20 лет. У него были большие проблемы со здоровьем, в частности, с печенью и легкими. Он стал участником акции, по результатам которой троим людям обещали бесплатно оказать помощь в борьбе с лишним весом. Хаонань стал одним из троих счастливчиков. Он был самым тяжелым жителем Китая.

В июле была проведена операция. Ее суть заключалась в уменьшении объема желудка, чтобы позволить человеку съедать меньше без вреда для внутреннего органа. После того, как хирургическое вмешательство было проведено успешно, китайцу порекомендовали тщательно пережевывать пищу, а также серьезно следить за своим рационом. Помимо этого, Хоанань должен был увеличить физические нагрузки на организм, чтобы помочь ему в борьбе.

В результате спустя полгода 12 февраля была проведено обследование, в ходе которого врачи установили, что житель Китая сбросил 142 кг и теперь весит 192 кг. Более того, он вырос на 2 сантиметра, а нога молодого человека уменьшилась на четыре размера. Пациент был очень вдохновлен этим результатом. Он не собирается останавливаться и за год намерен похудеть еще на 100 кг. Хаонань уверен, что у него все получится. Если уж за 6 месяцев он сбросил почти половину своего веса, то за год точно достигнет поставленной цели.