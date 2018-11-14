В Парке Горького появится дом-камень

Сегодня, 07:54 \\ Общество

Внешний облик центрального павильона проката спортивного инвентаря в парке превратится в камень после реконструкции.

 В московском Парке Горького запланированы работы по изменению фасада центрального павильона проката. Помещение будет выполнено в стиле биотек, который подразумевает природный вид. Для прокатного павильона выбрали форму камня. Данная информация опубликована на официальном портале столичного руководства.

Павильоны проката массово появлялись в московских парках в прошлом веке. В этих зданиях можно было взять на прокат различный спортивный инвентарь, включая коньки и велосипеды. Центральный павильон в Парке Горького изначально планировали снести, но позже приняли решение просто сделать более современный фасад. Постройка будет напоминать речную гальку. По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, на биотек авторов проекта вдохновила набережная Москвы-реки, расположенная рядом. «Стены здания будут построены из архитектурного бетона и металла. Окна постройки будут панорамными, а вход полностью прозрачный», - сообщил архитектор. Работы над павильоном начнутся весной.

Поделиться новостью:
Автор - Антон Словацкий
Главное за неделю

Названы пять необходимых вещей для дальнего путешествия на автомобиле

 Зачастую люди испытывают такое волнение перед долгим путешествием, что забывают о самых главных и очевидных предметах, без которых поездка не будет удачной. Эксперты напомнили любителям поездок на...

Стали известны результаты вскрытия Майкла Джексона

 Вопреки протесту членов семьи знаменитого музыканта, возродившийся вокруг его личности...

Переезжать не намерена: последняя жительница осталась на спорных островах в Японском море

 Остров Лианкур расположен в архипелаге в западной части Японского моря, суверенитет над...

От миллионерши до нищебродки: Бузова променяла элитный самолёт на поезд

Бузова теперь боится летать компанией «Аэрофлот».

Сестра экс-главы МИД Великобритании разделась во время прямого эфира

 53-летняя журналистка Рейчел Джонсон, являющаяся сестрой бывшего министра иностранных...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ