В Парке Горького появится дом-камень

Внешний облик центрального павильона проката спортивного инвентаря в парке превратится в камень после реконструкции.

В московском Парке Горького запланированы работы по изменению фасада центрального павильона проката. Помещение будет выполнено в стиле биотек, который подразумевает природный вид. Для прокатного павильона выбрали форму камня. Данная информация опубликована на официальном портале столичного руководства.

Павильоны проката массово появлялись в московских парках в прошлом веке. В этих зданиях можно было взять на прокат различный спортивный инвентарь, включая коньки и велосипеды. Центральный павильон в Парке Горького изначально планировали снести, но позже приняли решение просто сделать более современный фасад. Постройка будет напоминать речную гальку. По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, на биотек авторов проекта вдохновила набережная Москвы-реки, расположенная рядом. «Стены здания будут построены из архитектурного бетона и металла. Окна постройки будут панорамными, а вход полностью прозрачный», - сообщил архитектор. Работы над павильоном начнутся весной.