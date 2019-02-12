18 февраля мавзолей Ленина закроется на профилактику

Сегодня, 01:51 \\ Общество

Сотрудники центра по связям с общественностью службы охраны сообщили о временном закрытии усыпальницы Владимира Ленина для осуществления профилактических работ.

 

Данные работы необходимы для поддержания сохранности мумифицированного тела, они будут затрагивать как само тело, так и находящееся в мавзолее техническое оборудование. По словам специалистов, подобное обслуживание нужно проводить, по меньшей мере, раз в два года. В последний раз подобные работы проводились в феврале 2017 года.

Чтобы сохранить тело в мавзолее используется специальное оборудование для поддержания оптимальной температуры и освещённости, а также уникальные методики, созданные отечественными специалистами. Профилактические процедуры будут продолжаться в течение двух месяцев и, по словам сотрудников спецслужбы, завершатся 16 апреля.

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