«Шолохов-Центр» представит личные вещи прототипа Григория Мелехова из «Тихого Дона»

Сегодня, 20:37 \\ Общество

«Шолохов-Центр» в Ростове-на-Дону покажет личные вещи Харлампия Ермакова - донского казака, который считается прототипом Григория Мелихова - главного героя романа Михаила Шолохова «Тихий Дон». Об этом сообщил руководитель центра, правнук писателя Петр Шолохов.

 

«Готовится к открытию новая выставка «Не осудите, братья, брата...», посвященная 100-летней годовщине одного из самых трагических событий на Дону - Верхне-Донскому (Вешенскому) восстанию 1919 года. Мы покажем письма, личные вещи, документы участников тех событий, например, Василия Чернецова и Федора Подтелкова. Будут представлены личные вещи Харлампия Ермакова - прототипа Григория Мелехова. В частности, мы покажем его подлинную фотографию 1915 года, письмо Шолохова Ермакову, постановление о заключении под стражу», - сказал Петр Шолохов.

 

Открытие выставки состоится 11 марта - в тот день, когда началось Вешенское восстание, о котором рассказывается в третьей книге романа «Тихий Дон».

«Восстание казаков против массового террора оставило глубокий след в истории практически каждой казачьей семьи и осталось не просто воспоминанием, но кровоточащей раной для большинства жителей Верхнего Дона. Гражданская война на Дону и, в частности, Верхне-Донское восстание разделило семьи, настроило брата против брата, сына против отца и поселило смуту в душе каждого», - пояснил собеседник агентства.

Выставку подготовили совместно Музей-заповедник Шолохова, Новочеркасский музей истории донского казачества и Ростовской областной музей краеведения. «Также среди наиболее интересных экспонатов - письма Шолохова, первые издания «Тихого Дона», подлинные иллюстрации к роману художников Реброва, Королькова, Верейского, плакаты, документальная хроника, оружие, карты, книги, костюмы, личные вещи представителей красного и повстанческого движений, а также оригинальные картины известного художника-баталиста Митрофана Грекова», - отметил Шолохов.

 

Впервые музей опробует новый формат взаимодействия с посетителем - экскурсию с «погружением» с привлечением профессиональных актеров. «С помощью света, звука, запаха и эмоционального воздействия мы постараемся погрузить посетителей выставки в атмосферу событий того трагического времени, предоставим возможность пройти дорогой Григория Мелехова», - добавил Петр Шолохов.

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Автор - Александр Фролов
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