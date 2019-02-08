Ученые опровергли популярное правило о понижении градуса спиртного

Ученые из Виттенского университета в Германии провели исследование с целью выяснить, как последовательность употребления вина и пива влияет на силу похмелью.

В исследовании приняли участие 90 добровольцев (по 45 женщин и мужчин), специально отобранных специалистами из расчета, что каждые трое (иногда двое) должны быть примерно одинакового роста и веса, употреблять до этого примерно одинаковое количество алкоголя и примерно одинаково страдать от похмелья. В результате все 90 человек были разделены на две экспериментальные группы (по 31 человек) и одну контрольную (29 человек).

Участники первой экспериментальной группы по настоянию медиков пили сначала пиво, потом вино, а во второй группе — наоборот: сначала вино, затем пиво. Представители контрольной группы в то же время пили только пиво или только вино. Эксперимент продолжился через неделю, когда экспериментальные группы поменялись последовательностью алкоголя, а контрольная группа продолжила пить лишь один из алкогольных напитков.

Оба раза тесты прекращались после того, как уровень алкоголя в дыхании добровольцев доходил до 0,5 промилле при употреблении пива и 1,1 промилле вина. В эксперименте использовался 5-процентный пильзнер и белое вино крепостью 11%. Итого участникам экспериментальных групп в среднем пришлось выпить по 1,3 литра пива и 0,6–0,7 литра вина, контрольной — 2,6 и 1,2 литра соответственно.

Силу похмелья ученые измеряли по восьми показателям, куда входили уровень головной боли, тошноты, головокружения, жажды и другое. Добровольцам предлагалось самим определить симптомы по семибалльной шкале. В результате выяснилось, что различные комбинации употребления спиртных напитков и их количество почти никак не влияют на интенсивность похмелья. Медики выделили лишь большую чувствительность женщин, которые чаще мужчин жаловались на последствия эксперимента.

«Дело в том, что употребление слишком большого количества любого алкоголя может привести к похмелью. Вы сможете точно предсказать, как вы будете чувствовать себя на следующий день, только оценив, насколько вы пьяны. Мы должны обращать внимание на эти признаки, когда выпиваем», — прокомментировал результаты ведущий автор исследования Йоран Кехлинг.