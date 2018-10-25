В Париже вручили награду за лучший перевод русской литературы на французский язык

17 февраля в Париже вручали премию Russophonie поэтессе и переводчице Кристине Зейтунян-Белоус. Данная награда даётся за лучшие литературные переводы с русского на французский. Кристину наградили за переведённое произведение автора из России Гриши Брускина «Прошедшее время несовершенного вида».

Данная номинация является доступной для переводчиков уже на протяжении 13 лет. В 2019 году номинировали помимо Кристины Зейтунян-Белоус ещё Софи Бенеш – она перевела роман Юрия Буйды «Вор, шпион и убийца», Мария-Луиза Бонак - повесть Павла Пепперштейна «Пражская ночь», Элен Анри - книга Льва Рубинштейна «Большая картотека» и Фрер-Бертран Жоффрен - произведение Ольги Громовой «Сахарный ребенок».

После вручения награды, организаторы дали слово Кристине Зейтунян-Белоус, она призналась, что получение этого приза является для неё совсем неожиданно, а после своей речи прочитала один из отрывков романа, который она переводила. После сам Гриша Брускин прочитал свой отрывок, но в оригинальном переводе (на русском).

«После прочтения перевода моей книги, который сделала Кристина, у меня было ощущение, что я писал эту книгу изначально на французском», - сказал Брускин.

Мероприятие было проведено в честь Дня русской книги, который ежегодно на протяжении 13 лет отмечается в Париже с 16 на 17 февраля. К мероприятию, из слов организаторов, за основу была взята концепция фестиваля «литературный маршрут между Востоком и Западом». Некоторые участники, прибывшие на вручение премии, являются известными русскими и французскими авторами. Например, Борис Акунин, Петр Алешковский, Саша Филиппенко, Василий Голованов, Кирилл Привалов, Михаил Тарковский, Седрик Гра и Ив Готье. Посетители салона посетили открытые чтения лекций, круглые столы, послушали представления писателей и ознакомились с новыми произведениями книжных издательств.