Учёные назвали самые распространенные онкологические заболевания, которые поражают молодых людей

Ученые не устают повторять: рак стремительно молодеет, и если еще два десятка лет назад о риске развития онкологии говорили, когда человек переступал отметку 45+, то сегодня профилактическое обследование на основные маркеры рекомендуют начинать делать с 25-ти. На днях общество по борьбе с раком в США опубликовало результаты исследования онкологических диагнозов людей в возрасте от 25 до 84 лет.

Эти данные собирались в течение 20 лет. Оказалось, что среди мужчин и женщин в возрасте от 25 до 49 лет резко возросла заболеваемость несколькими типами рака. На первом месте стоят болезни, которые ассоциируются с ожирением (не так давно ученые нашли связь между лишним весом и онкологией), - пишет Health.

В поколении миллениалов распространены колоректальный рак (рак кишечника), эндометриальный рак, поражающий матку; онкология почек, желчного пузыря, поджелудочной железы и миелома (рак плазматических клеток). Последний недуг ранее проявлялся у пациентов в возрасте 60 - 70 лет. Скорее всего, он «помолодел» из-за чрезмерной популярности фастфуда, малоподвижного образа жизни, постоянного стресса.

Также у миллениалов выявили еще два вида рака, не связанных с ожирением – лейкоз и рак ЖКТ. Ученые уверены, это напрямую связано с тем, что увеличивается число аутоиммунных заболеваний. Причина их развития - засилие в еде антибиотиков и консервантов, а в фастфуде, так любимоммолодежью - канцерогенов. Кроме того, все хуже становится вода, которую мы потребляем, и воздух, которым мы дышим.

Что же делать? Рецепт как всегда один: вести здоровый образ жизни, выбирая правильное, сбалансированное питание. Кроме того, ученые добавляют, что «философия успеха», в котором живет нынешнее поколение, заставляет их игнорировать отдых. Нынешние 25-35-летние много недосыпают и отказывают себе в отпуске ради каких-то более важных вещей. А без «подзарядки» организм изнашивается быстрее.