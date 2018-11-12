В Москве стартовала VI патриотическая Олимпиада «Не прервется связь поколений»

В Департаменте образования Москвы сообщили об открытии VI патриотической дистанционной олимпиады «Не прервется связь поколений». Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся 5–11 классов средних учебных заведений, а также студенты колледжей столицы. Регистрация и отправка готовых сочинений будут проходить до 31 марта 2019 года.

В этом году студенты и школьники будут соревноваться в таких тематических категориях, как «Я родом не из детства – из войны», «В строю “Бессмертного полка”», «Судьба и Родина едины», «Вспомним всех поименно», «Труд – главное достояние человека» и «Жить – Родине служить». В рамках предложенных тем конкурсанты могут самостоятельно сформулировать тему для письменной работы.

«Этот конкурс – важнейшее мероприятие в структуре московской системы образования. А парад кадетов «Не прервется связь поколений», который ежегодно проходит на Поклонной горе в честь Дня Победы – настоящая гордость нашей образовательной системы», – подчеркнул руководитель Департамента образования Москвы Исаак Калина.

Победители и призеры олимпиады будут определены до конца апреля 2019 года. Награждение авторов лучших работ состоится в Центральном музее Победы в Москве в начале мая 2019 года.



