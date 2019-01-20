«Кушайте, не обляпайтесь»: В Петербурге продавцы шавермы мыли посуду в снегу

Инцидент был замечен возле ларька, расположенного на проспекте Просвещения 69 в Петербурге. Местные жители, увидевшие, как сотрудники заведения чистили посуду снегом, сняли это на видео и показали в социальных сетях.

«Кушайте, не обляпайтесь» - шутят пользователи Сети и бурно обсуждают инцидент, случившейся в Петербурге. Там продавцы шавермы мыли посуду в снегу. Прохожие заметили, что рядом с ларьком находятся двое людей, которые пытались отчистить посуду снегом. По словам авторов ролика, «мойщики» посуды работают в ларьке с шавермой. Предполагается, что эти люди являются поварами или продавцами в данном заведении.

Пользователи негодуют от увиденного и пишут, что в ларьке явно нарушены все санитарные нормы. По словам комментаторов, такие заведения стоит обходить стороной и ни в коем случае там не стоит покупать еду. Авторы видео, которое было опубликовано в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург», утверждают, что в посуде, вымытой в снегу, продавцы ларька будут мешать салаты.