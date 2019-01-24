«Лечится от депрессии»: Алина Загитова задумалась о смене имиджа

Последние месяцы были для фигуристки не самыми удачными, родители Алины Загитовой старались изолировать девушку от нападок хейтеров, а сама она на время отказывалась от социальных сетей. Олимпийская чемпионка нередко получает от фанатов трогательные подарки, а недавний презент натолкнул ее на мысль о смене прически.

Алина Загитова получила от своих фанатов рисунок. На нем фигуристка изображена с черными стрелками на глазах и с разноцветными прядями волос. Загитова редко экспериментирует с имиджем, поэтому фанаты привыкли видеть ее натуральным цветов волос. На рисунке у фигуристки появились розовы и светло-коричневые пряди.

В Stories своего Instagram Загитова показала тот самый снимок и написала, что подумает над этим цветом волос. Фанаты были удивлены признанием фигуристки. Многие не понимают, по какой причине Алина Загитова задумалась о смене имиджа.

Фанаты спорят о том, пойдет ли такая прическа фигуристке. Одни согласны с тем, что разноцветные пряди «оживят» образ Алины Загитовой, а другие советуют спортсменке не портить волосы. Нашлись и те, кто увидел в мыслях фигуристки «тревожный звоночек».

По словам комментаторов, у Алины Загитовой сейчас непростой период, так как победы даются ей не так просто, а хейтеров становится все больше. Пользователи предполагают, что спортсменка лечится от депрессии, а смена цвета волос может стать для нее одним из механизмов терапии. Якобы, фигуристка устала от постоянного стресса, поэтому ей нужны перемены и более яркие краски.