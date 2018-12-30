Некоторые общественные организации поддержали инициативу, аргументируя свою позицию тем, что большое количество машин вредит экологии, а также тем, что все дворы забиты припаркованными там авто.

Госдума может запретить россиянам без гаража и парковочного места покупать автомобили, сообщает источник, близкий к депутатам парламента. Планируя приобретать автомобиль, водитель должен будет сначала позаботиться о покупке или аренде гаража или парковочного места. Во Всероссийском обществе автомобилистов напоминают, что во времена СССР автомобили покупали только те, кто уже владеют гаражами.

В этом же обществе пожаловались на огромное количество авто во дворах жилых кварталов, из-за чего портится вид и создается множество неудобств для жителей ближайших домов. В Союзе пешеходов напомнили о вреде для экологии, который несет за собой автомобиль. Запрет россиянам без гаража покупать машины может значительно сократить число желающих действительно отказаться от общественного транспорта.

В комитете Госдумы по транспорту и строительству инициативу не критикуют, но поднимают вопрос с числом гаражей и парковочных мест. Сообщается, что предложение может не пройти из-за больших затрат и нехватки земли под новые парковочные места.

Категорически против запрета россиянам без гаража и парковочного места покупать авто высказался Вячеслав Лысаков, чиновник и руководитель «Автомобильной России». Он считает, что России неразумно использовать опыт, к примеру, Японии в этом вопросе. Одобрив такой запрет, в России может остановиться автомобильная промышленность.

Ранее в Министерстве транспорта одобрили ужесточение наказания за нарушение ПДД. Предлагается взимать с водителей штраф 500 рублей, если они превысили скорость движения на 10-20 км в час.