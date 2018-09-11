Всему виной аварийное состояние здания, в котором раньше размещалась школа. Местные власти в очередной раз перенесли строительство учебного заведения на 2022 год.

Якутским школьникам в селе Сайды Верхоягского района преподают уроки в магазине. Младшим классам предоставили более подходящие условия образования – они учатся в помещениях детского сада. В прокуратуре детям запретили в целях безопасности оставаться в здании, построенном в 1947 году. Вот уже 20 лет якутские школьники не могу приступить к занятиям в новой школе, потому что она еще не построена.

Некоторые родители якутских школьников вынуждены менять место жительства, чтобы дать детям образование. Однако для многих переезд – роскошь. Сообщается, что с будущей школой дела обстоят неутешительно: проект существует только на бумаге, а фундамент самой школы еще не залит. Более того, местные власти настолько часто задерживали строительство, что проект новой школы несколько раз устаревал, и его приходилось переделывать.

Прокуратура занялась проверкой действий местной власти из-за того, что якутским школьникам преподают уроки в магазине. Более того, за предоставленное помещение люди платят свои средства. Пока строительство новой школы отложено до 2022 года, прокуратура даст оценку условиям, в которые поместили якутских школьников, а также действию властей Якутии, которые неоднократно откладывали строительство.

Ранее в Барнауле учительницу русского языка раскритиковали за яркое платье, надетое ею в нерабочее время на мероприятие по зимнему закаливанию. А в Набережных Челнах ученика не пустили в столовую, так как он, по словам учителей, покупал угощения по приказу старшеклассников.