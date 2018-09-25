На улицах России появится система распознавания лиц

Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. По его словам, системы распознавания лиц появятся на улицах городов России уже в ближайшие 3-5 лет.

Политик выступил с речью на Российском инвестиционном форуме в Сочи, где и заявил о готовящемся нововведении. По его мнению, это значительно повысит безопасность на улицах российских городов. Он отметил, что проект будет реализован не только в столице, но и по всей территории страны.

По словам Чибиса, технологии распознавания лиц можно использовать не только для борьбы с преступностью, но и также для поиска потерявшихся детей. Известно, что первоначальные варианты уже были испробованы во время проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году в некоторых городах.

Министр отметил, что ведомство намерено поддерживать внедрение новых систем очень активно, поскольку в них заинтересована не только власть, но и сами жители городов. Кроме того, сейчас активно во всех городах проходит реформирование и внедряются новые технологии в рамках проекта «Умный город». Система распознавания лиц на улицах является одним из фундаментальных методов его реализации.

Пока неизвестно, в каком виде будут присутствовать на улицах подобные технологии. Как уточнил Чибис, возможно они будут совмещены с системами фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Тем не менее, необходимо решить не только ряд технических, но и юридических вопросов. Только после этого можно будет говорить о массовом внедрении.

Напомним, ранее стало известно, что полицейским хотят предоставить очки, которые будут распознавать лица. Проект в настоящее время находится в разработке, готового устройства на данный момент нет, а потому очень рано говорить о том, насколько он может быть эффективен.