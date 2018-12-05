Издательству «Радио Свобода» предъявят иск

В конце прошлого месяца в издании «Радио Свобода» опубликовали статью с неким «расследованием». В нём рассматривались случаи обнаружения признаков дизентерии у детей в детских садах в Москве. Как сказал автор статьи, ответственность за то, что дети заразились, несёт поставщик детского питания.

За эту неделю уже более 50 компаний, которые занимаются производством детского питания, обратились к СРО «Ассоциации предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения» с коллективным заявлением о требовании опровержения фактов, опубликованных в статье «Радио Свобода». Истцы хотят окончательно защитить честь и достоинство своей компании и других потерпевших.

Как считают в СРО, в издании хотели дискредитировать московский рынок детского питания и создать негативный образ российской продукции. Группа из нескольких юристов уже начали готовить коллективный иск против «Радио Свобода». И уже в ближайшие дни он будет опубликован на сайте СРО.

12 февраля Евгений Пригожин, являющийся владельцем компании «Конкорд», ставший первой жертвой обвинений в поставках плохого питания, проводил экскурсию по цехам комбината компании для мам московских детей. Родители увидели, как хранят и готовят еду, выяснили, как транспортируют продукты для детских учреждений, а также попробовали готовые блюда. Родителям объяснили основные принципы работы комплекса и проинструктировали их по санитарным правилам, которые действуют на территории предприятия.

В тот же день представителям родительской общественности показали, как строится работа производственно-логистического комплекса в Люберцах. Гости мероприятия остались довольны.

Все материалы по итогам экскурсий были переданы юристу «ФБК» Любови Соболь, которая ранее проигнорировала приглашение Пригожина поучаствовать в мероприятии.

Ранее активистка в своем «расследовании» полностью возложила вину за отравления детей в детсадах Москвы на компанию «Конкорд». Соболь проигнорировала тот факт, что Роспотребнадзор ещё в декабре назвал истинную причину заболеваний: их причиной стал творог одной из липецких фабрик. В отношении нее уже начато административное производство.