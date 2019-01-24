100-летняя жительница дома престарелых отметила юбилей в компании голых официантов

Одна из жительниц дома престарелых в Великобритании в городе Колчестер получила на свой вековой юбилей самый необычный подарок – для нее станцевали абсолютно голые официанты, облачившиеся только в передники и бабочки.

100-летняя жительница дома престарелых в Великобритании Долл Дженкинс отметила юбилей в компании голых официантов. Мужчины раньше уже обслуживали этот дом, однако согласились порадовать именинницу, примерив роль стриптизеров. Дженкинс сама пригласила молодых людей из сервиса «Красавчики в плавках», однако не ожидала, что они предстанут перед ней совсем голые.

Сиделка женщины из дома престарелых рассказала, что 100-летняя именинница сначала была шокирована появлением молодых людей в голом виде, посоветовав им одеться. Однако позже, когда она поняла, что шоу затеяно в честь ее юбилея, начала веселиться со всеми, оценив такой необычный подарок. Дженкинс флиртовала и шутила с приглашенными голыми официантами.

Постояльцы дома престарелых поделились, что 100-летняя именинница всегда весела и улыбчива, а в душе намного моложе себя ощущает, чем есть на самом деле. В конце праздника Дженкинс не хотела расставаться с голыми официантами.