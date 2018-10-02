Сестра экс-главы МИД Великобритании разделась во время прямого эфира

53-летняя журналистка Рейчел Джонсон, являющаяся сестрой бывшего министра иностранных дел Великобритании, оголила свою грудь во время прямого эфира на телеканале Sky News.

Борис Джонсон – министр иностранных дел Великобритании в 2016-2018 годов, являлся самым ярым сторонником Brexit. Он активно выступал за выход из Евросоюза. В настоящее время британское правительство пытается завершить этот процесс к 29 марта текущего года. Однако до сих пор сделка с ЕС, которая бы устраивала бы заинтересованные стороны, окончательно не утверждена.

При обсуждении темы про страны Европейского Союза Джонсон сказала, что в наше время почти невозможно выразить своё мнение по поводу Brexit, чтобы его кто-то услышал. «В любом случае мы останемся незамеченными. Такое чувство, что мы достигли точки насыщения», - рассказала в эфире Рейчел.

В эфире Джонсон упомянула про Викторию Бейтман. Она работает в Кембриджском университете и является противницей Brexit. Так вот именно Бейтман нашла «интересный способ» привлечения внимания к своему мнению – она разделась на интервью. Естественно, что все СМИ были шокированы произошедшим и буквально сразу же вышло много шок-статей про Викторию Бейтман. Она два раза давала интервью обнажённой, протестуя при этом против выхода Великобритании из Европейского Союза.

После этого случая Рейчел Джонсон решила тоже высказать своё мнение по поводу Brexit и последовала примеру Бейтман. Она просто хотела убедиться, что данный способ работает. Рейчел сняла свою шёлковую блузку и, естественно, что реакция зрителей была шоковой. Некоторые в студии начали смеяться, а кто-то и вовсе покраснел.