Переезжать не намерена: последняя жительница осталась на спорных островах в Японском море

Остров Лианкур расположен в архипелаге в западной части Японского моря, суверенитет над которыми оспаривается Японией и Кореей. Сообщается, что все жители территории разъехались, кроме одной женщины.

81-летняя кореянка Ким Син Йол живет на острове уже очень много лет. Несмотря на то, что все жители, населявшие территорию, давно уехали, она следовать за остальными не намерена. Вместе с супругом женщина поселилась на Лианкуре в 1991 году. Известно, что их пребывание там было оценено как «символ суверенитета» Сеула. Однако осенью прошлого года муж Ким умер, поэтому сейчас женщина осталась одна.

Сообщается, что кореянка проживает в одиночестве на острове не постоянно. Кроме нее, на Лианкуре можно встретить корейских служащих. Они следят аз порядком, маяком и охраняют территорию. Их 40 человек, но они не всегда находятся на острове, так что большую часть времени Ким Син Йол проживает одна.

Кореянка тверда в своем решении – оставаться последней жительницей острова и никуда не переезжать. По ее словам, жизнь на Лианкуре расслабляет. Известно, что в настоящий момент 81-летняя женщина гостит у дочери, поскольку в ее доме проводятся ремонтные работы.

Спорные острова перешли к Японии после Русско-Японской войны. Однако после Второй мировой страна восходящего солнца потерпела поражение. В Южной Корее полагают, что тогда Лианкур перешел к ним, однако, японцы не согласны, поэтому на сегодняшний день спор не улажен.