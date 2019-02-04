В Петербурге рассказали о новом способе формирования бюджета

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, почему городской бюджет должен быть простым и понятным каждому.

На заседании Общественной палаты градоначальник сообщил, что бюджет города будет формироваться снизу вверх. По словам Беглова, бюджет города заработан горожанами, и решать, на что расходовать финансы должны они. И поэтому бюджет должен быть полностью понятным для всех петербуржцев. Так же он отметил необходимость в усилении взаимодействия с общественными организациями, так как они способны помочь в формировании мнения горожан. Чтобы максимально заинтересовать жителей Санкт-Петербурга в городских делах, создан проект «Твой бюджет».

Известно, что ранее Бегловым были лишены премий главы районов и члены правительства, а так же уволены главы администраций Василеостровского, Красносельского и Центрального районов.