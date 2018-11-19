Минтруд предложил увеличить размер выплат при ликвидации предприятия

Сегодня, 10:38 \\ Общество

В пятницу на портале проектов нормативных актов был размещён законопроект от Минтруда РФ, в котором предлагается выплата выходного пособия в размере двукратного среднего заработка в случае ликвидации предприятия.

 

Помимо этого, работникам ликвидируемых организаций, расположенных в районах Крайнего Севера, предлагается выплачивать данное пособие в размере трехкратного среднего заработка.

В данный момент, согласно ТК РФ, при ликвидации организации увольняемому сотруднику выплатят выходное пособие в размере среднего месячного заработка, и ему полагаются выплаты на время трудоустройства, но не более чем на два месяца со дня увольнения.

Ранее первая часть статьи 178 ТК РФ была признана Конституционным Судом не соответствующей Конституции, поскольку не гарантировала предоставление работникам, уволенным вследствие ликвидации предприятия, сохранения среднего заработка на период трудоустройства. Так как процедура ликвидации предприятия за это время может быть завершена и организация официально прекратит свою деятельность, включая выплаты выходных пособий.

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