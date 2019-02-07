Ретушировать целлюлит моделей отказался крупный магазин

In The Style заявил, что отказался ретушировать целлюлит и другие несовершенства тел моделей. Впредь манекенщицы крупного магазина будут представлены на фото без дополнительной редакторской обработки. Информацию об этом передает Metro.

Новая компания крупного магазина называется #ITSjustgotreal («Просто это стало реально»). Идейные организаторы проекта предложили отказаться от ретуши на фотографиях. Отныне целлюлит моделей не будет подвергаться никакой обработке.

В проекте уже приняли участие девушки с целлюлитом, растяжками, жировыми складками, с кислотными ожогами, а также модели плюс-сайз.

In The Style объясняет свое решение тем, что магазин обеспокоен влиянием идеальных форм моделей на сознание простых девушек. У них могут развиться комплексы относительно своей внешности.

Адам Фрисби, основатель магазина, считает, что его компания должна взять на себя ответственность в борьбе с усилиями девушек выглядеть как идеальные модели на фото, фигура которых на самом деле отретуширована.