Минтранс выступил в поддержку ужесточения наказания за превышение скорости

Сегодня, 04:34 \\ Общество

В МВД России направлен отзыв в поддержку штрафа за превышенную скорость от 10 – 20 км в час. Сейчас штрафуются водители, которые превысили скорость на 20 км в час.

 

Данный штраф рассматривается ввести только в населенных пунктах в виду того, что участились случаи превышения скорости, по статистике за прошлый год практически в три раза. По мнению МВД это поможет следить за правопорядком на дороге и снизит процент аварий на автомагистралях. Множество людей выступают категорически против этого нововведения.

Напомним, что полицейское ведомство ведет переговоры об отмене скидки при быстрой оплате штрафа за превышение скорости, парковку в неположенном месте и езду с нечитаемыми номерами, ссылаясь на то, что закон уже нарушен и ни о каких скидках не может быть и речи.

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