В аэропортах отменили запрет сидеть на полу

Прокуратору потребовала власть Москвы отменить правило по запрету сидеть на полу в аэропорте.

В апреле 2018 в силу пришел закон о запрете сидеть на полу в аэропортах. Но сейчас по запросу прокуратуры этот закон не имеет силы, так как правительство региона не имело право утверждать данный нормативный акт. Под запретом было сидеть на полу, лежать на сидениях, ставить на сидения багаж, находится более 24 часов в аэропорте без брони на вылет. Исходя из ряда жалоб клиентов авиакомпаний закон был отменен в виду стеснения услуг предоставляемых аэропортами. Причина в недавно запрещенных действиях может быть абсолютно разная.

Поправки регионального кодекса распространяются на аэропорты Москвы и Подмосковья.