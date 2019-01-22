Директора по стилю Vogue уволили за фото с рабами

Доната Мейреллес – директор по стилю Vogue (Бразилия). Ее уволили после скандала из-за фото с рабами. Тематическая вечеринка в честь дня рождения обернулась для сотрудницы Vogue разрушенной карьерой. Об этом сообщает The Guardian.

Свое 50-летие Доната Мейреллес решила отметить, устроив празднование с особым колоритом и стилем. Однако после публикации фотографий директора по стилю и ее гостей с мероприятия в Сети разгорелся скандал.

Ажиотаж вызвали фото, где Мейреллес сидит на кресле, напоминающем рабовлодельческий трон, а вокруг именинницы стоят темнокожие женщины в белом одеянии. Борцы за справедливость обвинили сотрудницу Vogue в том, что она поднимает неприятную для многих жителей Бразилии этическую тему.

Многие решили, что празднование дня рождения было организовано в стиле рабовладельческой эпохи. Певица Эльца Соареш даже сравнила снимок Мейреллес с архивным фото 1860 года, где запечатлена представительница семьи Коста-Карвалью в окружении темнокожих рабов.

Сама директор по стилю после скандала дала объяснение, что отсылке к периоду рабства не было. Кресло не имеет, по ее словам, никакого отношения к рабовладельческому: это религиозный атрибут кандомбле (афробразильское народное верование). Белые одеяния женщин с темным оттенком кожи также не являются намеком на рабство. Это бахийские праздничные наряды.

Однако несмотря на эти оправдания, директору по стилю пришлось уволиться из-за разгоревшегося скандала. В представительстве бразильского Vogue сообщили, что в компании появится специальная комиссия, которая будет консультировать сотрудников в вопросах этики. Но и этот вариант не удовлетворил общественность. В Сети порекомендовали Vogue взять в штат темнокожих сотрудников вместо того, чтобы обсуждать вопросы этики.