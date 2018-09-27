В качестве основы для установки елей рабочие использовали обрезанные металлические трубки.

В Красноярске срубленными елками «озеленили» заснеженную территорию около новой транспортной развязки по улице Копылова (Николаевский проспект). Очевидцы запечатлели на свои гаджеты, как покрытый снегом газон «преображается» с помощью ненужных деревьев.

В администрации города заявили, что вырубку елок произвели сотрудниками компании МРСК Сибири. Это вынужденная мера в ходе благоустройства инженерной инфраструктуры. Вырубка елок проводится с целью не допустить зарастание территории МРСК Сибири. Как рассказал Максим Куваев, представляющий пресс-службу администрации Красноярска, елки предоставлены для декорирования проспекта. Они «озеленят» заснеженную территорию на несколько недель, пока не придут в негодность.

В МРСК Сибири прокомментировали, что вырубка деревьев – обязательное явления в целях безопасности, так как елки убираются под ЛЭП.

Ранее в Южно-Сахалинске около аэропорта рабочие получили распоряжение «спрятать» грязный снег, засыпав его чистым. Это было сделано в честь детских спортивных игр «Дети Азии».