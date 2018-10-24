В Петербурге на 66 году жизни скончался легендарный художник Виктор Григорьев

Прославленный, театральный художник Виктор Григорьев, благодаря которому было поставлено свыше 40 спектаклей, скончался в Санкт-Петербурге. На момент смерти ему было только 65 лет, о чем извещает пресс-служба открытой киностудии «ЛЕНДОК».

Также его заслугой являются снятые кинофильмы, организованные праздники, карнавалы и прочие мероприятия в разных городах нашей страны и, кстати, не только в России.

Стоит отметить тот факт, что именно Виктор Григорьев является создателем запоминающегося образа англичанина в клетчатом жилете с чаем на старинном велосипеде, его можно лицезреть на витрине одного из чайных магазинов в центре северной столицы России. В память о легендарной личности 17 февраля в пять часов вечера будет показан фильм Сергея Ландо «Петербургские куклы».

Виктор Григорьев был настоящим талантом, просто самородком, из тех старинных предметов, что приносили в его мастерскую друзья и знакомые, художник делал необыкновенные вещи, которые никого не могли оставить равнодушными. Например, в витрине Большого театра кукол можно увидеть работу художника, слона, несущего на своей спине небольшую, но густонаселенную вселенную.